Cătălin Mancaş a fost autorizat în calitate de director general adjunct de Autoritatea de Supraveghere Financiară. În martie, Monica Ivan a demisionat din funcţia de director general adjunct al BRK Financial Group la aproximativ o săptămână după numirea în aceeaşi funcţie a lui Răzvan Raţ. Capitalizarea bursieră a companiei ajunsese ieri la 28,23 milioane lei (6,15 milioane euro), până la o cotaţie de 0,0788 lei per titlu, după ce de la începutul acestui an acţiunile BRK s-au apreciat cu... citeste mai mult