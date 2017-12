Catalin Ivan: Proiectul referitor la abuzul in serviciu - pura ticalosie Europarlamentarul Catalin Ivan este de parere ca initiativa unor parlamentari de la PSD referitor la abuzul in serviciu este "pura ticalosie".

Sursa foto: Facebook/ Catalin Ivan Politica "Va explic in cateva randuri de ce initiativa unor parlamentari este pura ticalosie, si de ce acestia ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid. Daca PSD nu ia masuri urgente fata de initiatori, atunci va confirma suspiciunea ca singura ratiune de a exista a acestui partid in ultimele luni este de a proteja un grup restrans de indivizi extrem de bogati si de corupti. Prin aceasta... citeste mai mult

