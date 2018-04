„Elena Udrea este doar cel mai emblematic caz dintr-o serie de foarte multe alte cazuri de politicieni imbogatiti din nimic, suspectati pe buna dreptate de fapte de coruptie, care isi tin averile ascunse in locatii exotice si care, ajunsi in fata instantei, cauta azil in tari cu care Romania nu are acorduri de colaborare judiciara.

Totusi, intre Elena Udrea si Liviu Dragnea sunt mai multe asemanari decat s-ar putea crede:

1. Au avut amandoi la un moment dat Romania la degetul mic printr-o relatie bolnavicioasa cu oameni din serviciile de informatii si cu diferiti lideri politici care i-au sustinut in ascensiunea lor politica.

2. Lipsiti de scurpule, insetati de putere, avere si... citeste mai mult

