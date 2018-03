Cătălin Ivan susține că încă nu s-a decis în privința candidaturii pentru un nou mandat în Parlamentul European.

"Un an este mult în politica românească. Am avut deja două mandate în Parlamentul European, dar nu zic 'nu' nici pentru al treilea. Vom vedea în perioada următoare," a declarat Cătălin Ivan.

Totodată, europarlamentarul a spus că s-a lămurit în privința Partidului Social Democrat și a direcției în care merge partidul. Întrebat despre o posibilă candidatură la alegerile europarlamentare din partea partidului lui Victor Ponta, Cătălin Ivan a continuat: "Am spus că proiectul... citeste mai mult

acum 49 min. in Politica, Vizualizari: 27 , Sursa: Antena 3 in