Catalin Iordache: “Trebuie sa fii tampit sa crezi ca PSD-ul iti da ceva. Nu-ti da nimic. Iti da din banii tai”

Astazi, in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Judetean in care s-a votat bugetul pentru anul 2017 spiritele s-au incins. Consilierii judeteni au votat si bugetul echipei de hanbal pentru acest an este 2.5 milioane de lei. Consilierul judetean...

Info Braila, 10 Martie 2017