Sub sloganul „Fapte, nu vorbe“ vor continua şi în 2019 acţiunile de plantare de copaci în municipiul Constanţa. Iniţiativa, care aparţine avocatului Cătălin Filişan, are drept scop îmbunătăţirea calităţii aerului respirat de constănţeni, precum şi educarea populaţiei în spiritul protejării mediului înconjurător.

„Cel mai bine ne caracterizează rezultatul acţiunilor pe care le-am conceput şi realizat împreună cu grupul de voluntari Trees need people - Constanţa Restart. Dacă vezi în Constanţa copacii tineri protejaţi cu tutori, legaţi frumos cu tricolorul pentru a creşte... citeste mai mult