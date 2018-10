Cătălin Botezatu este extrem de tranșant în ceea ce privește situația în care se afla Elena Udrea. Este inuman, animalic, să nu-ți poti alăpta copilul nou-născut, susține celebrul designer.

„Imi pare foarte rau pentru ea, pentru mine Elena Udrea este un om minunat. Am un aport, dat fiind faptul ca sotul Elenei Udrea este un fost manechin de-al meu. A prezentat cu mine, a colaborat o perioada lunga de timp si ma bucur ca a reusit s-o faca fericita pe Elena. In schimb, sunt putin trist pentru ceea ce se intampla. Pana la proba contrarie, exista prezumtia de nevinovatie, indiferent ce ar fi facut, eu nu judec, nu sunt in stare sa fac asta, doar organele abilitate vor face asta... citeste mai mult