Celebra creatoare de modă Zina Dumitrescu s-a stins din viață la vârsta de 82, în centrul de îngrijire unde era internată. Deși medicii au intervenit de urgență, aceasta n-a mai putut fi salvată.

Cătălin Botezatu a intervenit, în direct, la Antena Stars, la scurt timp după aflarea veștii teribile și s-a arătat dărâmat de durere.

"Este o veste tristă, am aflat acum zece minute, mi s-a spus că nu a murit, că încă erau la spital, o resuscitau. Nu cred aşa ceva! A fost unul din oamenii care i-a făcut viaţa mai frumoasă (n.r. Ioan Casian). Poate că noi nu am fost tot timpul acolo, poate că am fost prea puţin, acum e...

