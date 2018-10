Real Madrid l-a demis pe Julen Lopetegui din funcţia de antrenor principal al echipei, după înfrângerea usturătoare în faţa rivalei Barcelona, scor 5-1. În locul său a fost numit antrenor interimar Santiago Solari, fostul jucător al actualei campioane a Europei între anii 2000 şi 2005.

Acesta a susţinut prima conferinţă de presă n calitate de antrenor al celui mai titrat club din Spania, dar nu a vrut, deocamdată, să vorbească mai multe despre viitorul său. Întrebat cât va rezista pe banca formaţiei de pe Santiago Bernabeu, Scolari a răspuns:

"Voi face tot ce pot! Am fost la clubul ăsta şi am făcut şi alte lucruri. Am jucat, am transpirat pentru aceste culori.... citeste mai mult

acum 57 min. in Sport, Vizualizari: 20 , Sursa: Pro Sport in