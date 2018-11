Vinul fiert cu scortisoara si alte mirodenii este tot mai cautat in locul ceaiului cald la targurile de Craciun de la noi din tara, si nu numai.

Putini stiu insa ca aceasta bautura poate dauna serios organismului.

1. Te imbeti mai repede

Vinul fiert ne imbata mult nau rapid decat bauturile reci alcoolizate. Bauturile calde sunt absorbite foarte rapid de corpul uman, se duc repede din stomac in intestine si de acolo trec direct in sange.

2. Vinul fiert te ingrasa

Vinul fiert ingrasa deoarece are zahar. Daca este consumat seara, ingrasa si mai mult, deoarece corpul nu are timp sa elimine substantele pe care le stocheaza. De preferat este ca seara sa... citeste mai mult

