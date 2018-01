Atunci cand nu stim ce tip de carne sa consumam ca sa nu ne ingrasam, pipotele pot fi o solutie la indemana. Este adevarat ca se gatesc putin mai greu si trebuie sa ai rabdare, dar asteptarea merita. In restaurantele fastuoase din strainatate sunt considerate adevate delicii si sunt gatite in diverse moduri. Mai este si inima de porc si vita, dar nu sunt atat de calitative precum inimile de pui si curcan. Acestea sunt slabe din punct de vedere caloric, ofera repede senzatia de satietate, ceea ce este de dorit daca esti la cura si le poti gati in diverse... citeste mai mult

