Cat de raspandit este nepotismul in Romania? Cand spunem nepotism, ne vin imediat in minte doua exemple de top: Nicu Ceausescu si, mai recent, Elena Basescu, fiica cea mica a fostului presedinte Traian Basescu, ajunsa europarlamentar in urma alegerilor din 2009, in conditiile in care abilitatile ei profesionale, politice sau de orice alta natura nu s-au manifestat deloc. Sa vedem in continuare, mai concret, ce este acest fenomen si ce forme imbraca el.

Nepotismul se refera la angajarea sau promovarea pe pile. Adica se refera la acele situatii cand, in mod bizar, cel mai potrivit om pentru postul X dintr-o... citeste mai mult

