Cat de profitabil e sa fii coach in Romania zilelor noastre? Coaching-ul este o activitate relativ noua pentru piata romaneasca. Desi exista companii de profil vechi de 25 de ani, in Romania acest domeniu este destul de putin explorat, chiar daca exista potential de dezvoltare.

Piata de training si coach din Romania este evaluata la aproximativ 30-40 de milioane de Euro anual. Castigul mediu lunar in aceste domenii este de 2.000 de Euro, insa un trainer profesionist castiga si 5.000 de Euro pe luna.

Madi Radulescu, executive coach (PCC) si managing partner al companiei MMM Consulting Intl., crede ca piata de coach si training de la noi din tara mai are mult de invatat de... citeste mai mult