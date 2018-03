Numeroase persoane pastreaza sticle din plastic acasa, umplute cu apa, pentru a se hidrata pe tot parcursul zilei. Iar pentru ca recipientele nu par niciodata murdare, ele nu sunt spalate pe toata perioada in care sunt folosite. Acest obicei poate fi o cauza a imbolnavirii organismului, din pricina prezentei unor microorganisme care supravietuiesc si se inmultesc cu usurita in acest mediu propice lor.

Expertii medicali, citati de sfatulmedicului.ro, au descris in detaliu acest fenomen in anul 2007, intr-un articol publicat in revista Gastroenterologie Practica. Specialistii au accentuat faptul ca producatorii de apa imbuteliata nu recomanda... citeste mai mult

ieri, 16:34 in Sanatate, Vizualizari: 50 , Sursa: Realitatea in