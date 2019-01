În Penitenciarul Botoșani nu are acces oricine, iar regulile sunt clar stabilite. Am pășit timid pe ușa, iar dincolo am întâlnit angajaţi care își fac meseria cu drag. Mediul este destul de drastic pentru un om obișnuit.

La unitatea de detenție din județul Botoșani ne-a așteptat purtătorul de cuvânt Anna Maria Rotariu, cea care ne prezentat tot ce se poate numi frumos din interiorul clădirii. În acest fel, după mai multe controale, am ajuns la atelierul de creație al Penitenciarului. Să nu vă închipuiți că era o încăpere mare, ci una destul de mică, dar foarte călduroasă și plină de fel de fel de lucruri confecționate manual.

Înăuntru lucrau cu drag și spor în jur de cinci bărbați.... citeste mai mult

