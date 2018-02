Au trecut mai bine de zece ani de când a decis să renunțe la carne, iar acest lucru i-a adus numai beneficii. Petru Păun, actorul care poate fi urmărit de telespectatorii Antenei 1 în cadrul serialului „Fructul oprit”, difuzat în aceastã searã, de la 20:00, este adeptul unei vieți sănătoase, propunându-și să se dezvolte pe trei direcții: trup, minte și spirit.

“Simţeam nevoia unei schimbãri în alimentaţie. Am hotãrât sã renunț la carne şi la lactate, dupã ce am studiat multe articole pe aceastã temă şi am coroborat şi cu ce simţeam eu, fizic, consumând aceste alimente. În paralel, studiul ezoteric m-a condus cãtre o altã înţelegere a alimentaţiei şi a corpului uman.”,... citeste mai mult