Comentariu de Mihai Iovănel Am citit în succesiune două cărți: Împăratul cu șapcă. Regimul Traian Băsescu și elitele sale de Radu Călin Cristea și Fire and Fury: Inside the Trump White House, cartea lui Michael Wolff despre Donald Trump și „elitele” lui. Găsesc nimerită o scurtă comparație. O comparație nu atât a celor două volume, cât a celor două școli de jurnalism reprezentate.

Cartea lui Wolff este o mostră de jurnalism narativ, e redactată într-un stil limpede și produce o mare cantitate de revelații. Wolff are zeci, sute de surse cu care a petrecut un număr considerabil de ore pentru a obține informații inedite de primă mână cu privire la regimul Trump.

