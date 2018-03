Cat de departe suntem de societatea paperless? La inceputul anilor '80 era avansata ideea ca in cateva zeci de ani hartia va disparea. Ca aceasta este incompatibila cu calculatoarele care incepeau sa se dezvolte in perioada aceea ("De ce sa mai tiparesti un text daca poti sa-l citesti direct pe ecran?") si ca foarte curand vom avea asa-numitele paperless offices (birouri fara hartie) unde toata informatia va fi arhivata electronic si disponibila oricand prin apasarea catorva taste.

Cat de departe suntem de materializarea acestei predictii vedem foarte clar acum. In fiecare an se produc cca 300 de milioane de... citeste mai mult