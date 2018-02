Cel de-al treilea premier desemnat de PSD, Viorica Dăncilă, s-a bucurat de o creştere a averii de la an la an. Potrivit ultimei declaraţii postate pe site-ul Guvernului la sfârşitul săptămânii trecute, Viorica Vasilica Dăncilă a acumulat în conturi, în 2017, o avere puţin peste 120.000 euro, cu aproximativ 13 mii de euro mai mult decât în anul anterior. În calitate de europarlamentar, aceasta a fost remunerată cu un venit anual uşor sub 80.000 euro, adică aproximativ 6.700 euro pe lună.

