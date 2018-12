Cosmin Contra a recunoscut că imnul naţional i-a pus probleme şi l-a învăţat foarte greu. L-a memorat după câteva partide de la echipa naţională, dar nici acum nu îl ştie pe tot.

"L-am învăţat un pic mai greu. L-am învăţat după câteva meciuri la echipa naţională. Nu am avut timp să îl învăţăm pe de rost, dar am învăţat ceea ce e important, ceea ce se cântă la începutul fiecărui meci" , a spus Cosmin Contra pentru TelekomSport.

În ceea ce-l priveşte pe Mirel Rădoi, selecţionerul României U21, imnul nu l-a pus în dificultate. L-a învăţat la 15 ani, după câteva convocări la lotul naţional. "Chiar la prima selecţie am învăţat imnul, la 15 ani şi jumătate, la lotul... citeste mai mult