Un vagon de dormit costă 1,057 de miloane de euro plus TVA, adică peste 1,2 milioane de euro. Un vagon cuşetă are un preţ similar, în timp ce un vagon salon de clasa a doua acostă 1,012 milioane de euro plus TVA, se arată într-un document care prezintă contractul de tip Sale&Lease Back (vânzarea şi răscumpararea în leasing) între Astra Vagoane Călători, unul dintre cei mai mari producători locali de material rulant, şi Raiffeisen Leasing IFN, membră a grupului financiar Raiffeisen.

