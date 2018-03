Am citit Jurământul lui Hippocrate. Apoi l-am recitit. L-am şi auzit, stilizat şi prescurtat, prin intermediul unei reclame TV. Am citit câteva dintre cazurile medicale din întreaga ţară, soldate din păcate cu decese. Am învăţat, cu acest prilej, termeni noi, precum «infecţii nosocomiale», «piocianic» sau «bacterii intraspitaliceşti».

Din păcate, tocmai de sistem e vorba. Pornesc la drum – vorba vine – cu două precizări. Prima că am mulţi prieteni medici şi apreciez această profesie, precum şi cele conexe, cât şi pe cei care o practică. A... citeste mai mult