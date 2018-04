Preţul unui coş cu alimente pentru sărbătorile pascale din acest an se ridică la aproximativ 160 de lei, acesta incluzând tot ce ar consuma românii la o masă de Paşte: miel, legume, băuturi spirtoase, sucuri, cozonac, pască şi iepuraşi de ciocolată pentru cei mici.

Prin urmare, un kilogram de carne de miel poate fi cumpărat la 27 de lei, iar cei care nu consumă carne de miel pot opta pentru cea de porc, care are preţuri între 13 şi 15 lei/kg, pulpă porc - 13 lei, spată - 15 lei, cotlet porc fără os - 16 lei sau pulpe de pui la 13 lei/kg, aripi de pui la 11 lei/kg, ori vită care are preţ de pornire de la 33 lei/kg. Carnea tocată amestec de... citeste mai mult