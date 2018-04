Cat costa concedierea unui angajat in Romania? Tara noastra are cele mai mici costuri din Europa privind concedierile angajatilor, netinandu-se cont de senioritatea personalului, potrivit unui studiu realizat de Deloitte Legal, reprezentat in Romania de Reff & Asociatii.

Studiul Deloitte analizeaza costurile din 45 de tari, iar datele reprezinta trei scenarii diferite cu nivele diferite de senioritate si pachete salariale diferite.

Ceea ce inseamna ca, atunci cand are loc o concediere din motive individuale sau din motive economice a unui angajat de... citeste mai mult