Timişoara

Carnea de miel se vinde în pieţele din Timişoara cu preţuri cuprinse între 25 şi 28 de lei pe kilogram, comercianţii precizând că preţurile sunt un pic mai mari faţă de cele de anul trecut.

“Anul trecut, am vândut carnea de miel cu 23 - 25 de lei kilogramul, în acest an cer 25 de lei şi văd că se cumpără, chiar sunt clienţi”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Ioan Nicoară, care vinde miei în Piaţa 700, aflată în centrul Timişoarei.

În toate pieţele din oraş, clienţii care negociază pot cumpăra carnea de miel şi cu preţuri sub 25 de lei kilogramul.

În magazinele din Timişoara, preţurile la carnea de miel sunt mai mici, fiind cuprinse... citeste mai mult

azi, 09:05 in Social, Vizualizari: 46 , Sursa: Mediafax in