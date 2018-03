Preţul unei căciuli de blană de vulpe este de aproximativ 100 de euro

Aproape 90% dintre arterele principale au fost curățate complet, iar în trafic nu sunt blocaje, a anunțat Gabriela Firea. "Așa cum am putut observa și noaptea trecută și în această dimineață, previziunile specialiștilor în meteorologie s-au adeverit și cred că este foarte bine că am ținut cont de opinia specialiștilor de la ANM și am luat măsurile care s-au impus. În ceea ce privește municipiul București, s-a intervenit toată noaptea și în decursul zilei de azi, deși a nins în continuu, pentru a se deszăpezi zonele centrale, dar și urgență a două, marile bulevarde. În... citeste mai mult

ieri, 19:00 in Politica, Vizualizari: 50 , Sursa: Realitatea in