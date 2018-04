„N-a fost un fleac, dar i-am ciuruit“, a declarat Burleanu, care a beneficiat masiv de sprijinul fotbalului mic. Din Liga I, el a fost votat doar de CFR Cluj şi de FC Botoşani.

"Cineva mi-a zis că domnul Burleanu are un salariu de 15.000 de euro salariu pe lună la Federaţia Română de Fotbal. Eu i-am spus: «Domnule, dacă are 15.000 de euro salariu pe lună, eu declar că este un nesimţit şi că nu îl mai ajut în viaţa mea». L-am întrebat de salariu.

După aceea i-am văzut fluturaşul de salariu. Are un salariu 4.300 euro", a declarat Valeriu Iftime la TV Digi Sport.

citeste mai mult

azi, 11:05 in Sport, Vizualizari: 28 , Sursa: Adevarul in