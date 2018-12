Videochatul a devenit o afacere extrem de profitabilă și la modă în România, dezvăluie o anchetă realizată de Gazeta Sporturilor.

Un " model" poate ajunge să câștige între 20.000 de dolari și 50.000 de dolari pe lună. În comparație, președintele Statelor Unite are un salariu de 33.000 de dolari pe lună.

Mirajul banilor ușori atrage ca un magnet. "Am văzut studente la medicină, studente la drept, femei căsătorite, femei grase, femei slabe, roșcate, blonde, tinere, mature. E loc pentru toată lumea", spune una dintre sursele Gazetei.

"În videochat e posibil orice. Am văzut chiar și tipsuri (n.red. - bacșișuri) de 100.000 de dolari lăsate unor fete", dezvăluie... citeste mai mult

