Cat castiga CEO-ul Amazon si ce salarii au angajatii sai Jeff Bezos a castigat de 1,2 milioane de ori mai mult decat un angajat al Amazon in anul 2017.

Jeff Bezos, fondatorul magazinului online Amazon.com, este cunoscut ca unul dintre oamenii care au devenit miliardari intr-un timp foarte scurt, mai precis in doar sase ani.

Daca in anul 1993 el lansa oficial site-ul care urma sa ii aduca o avere colosala, deja in anul 2000 el a fost declarat cel mai bogat om din istorie.

Numai anul trecut, averea fondatorului Amazon a crescut cu 35,1 miliarde de... citeste mai mult