Bacalaureat 2016. Liceul unde niciun elev nu a avut nota de trecere in ultimii sase ani S-au afisat rezultatele dupa examenul de Bacalaureat, iar procentul de promovare ramane in limitele cu care ne-am obisnuit in ultimii ani. Captura Digi 24 Social...

9am, 13 Iulie 2016