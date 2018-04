* Dan Groza: "Am câştigat de două ori premiul I la concursul «Leii BVB», dar nici până astăzi nu am beneficiat de ceea ce ar fi trebuit să obţin"

* Bursa de Valori Bucureşti: "Ne-am respectat toate obligaţiile contractuale"

* Raluca Karas, Paravion: "Având în vedere condiţiile impuse de câştigător în comparaţie cu premiul cuvenit, am fost nevoiţi să-i refuzăm pretenţiile"

* În prezent, pagina de Internet a concursului nu funcţionează



