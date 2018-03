Căpitanul echipei de fotbal a Argentinei, Lionel Messi, a recunoscut, luni, că generaţia sa are o datorie de care s-ar putea achita cu ocazia Cupei Mondiale din Rusia, conform unui interviu acordat postului de televiziune Fox Sports, citat de AFP.

"Datoria o avem faţă de noi înşine, nu faţă de argentinieni. Noi am ajuns în trei finale (CM 2014, Copa America 2015 şi 2016). Dar nu am ajuns până la capăt. Acum, mai mult ca niciodată, pentru că este o generaţie importantă care va pleca, mulţi jucători se vor schimba", a declarat el înaintea meciului amical Spania - Argentina.

În afara vicecăpitanului Javier Mascherano, care şi-a anunţat... citeste mai mult

azi, 00:29 in Sport, Vizualizari: 34 , Sursa: Replica in