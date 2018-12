Pentru tragerea Loto 6/49 de joi, 13 decembrie, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 100.000 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 800.000 de lei (aproximativ 172.000 de euro) iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,37 milioane lei (peste 295.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,8 milioane lei (peste 612.200 de euro) iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc... citeste mai mult