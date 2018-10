Atacantul de 36 de ani, Antonio Cassano, a anunţat, printr-o scrisoare de adio, că a decis să pună punct carierei de fotbalist. Este a treia oară când fostul jucător al echipelor AS Roma, Inter, AC Milan şi Real Madrid, anunţă că se retrage, însă de data aceasta a spus că este o hotărâre definitivă. Cassano începuse să se antreneze în urmă cu două săptămâni cu echipa Virtus Entella, din Serie C.

Potrivit Gazzetta dell Sport, fostul atacant al echipei naţionale a Italiei, Cassano, a precizat că, acum, are alte priorităţi.

"În aceste zile am înţeles că nu mai am mintea pregătită pentru a mă antrena...

