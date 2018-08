Casele din „turtă dulce” de la Zagra Pe drumul județean ce duce către comuna Zagra le-am zărit de multe ori din goana mașinii. Îmi încântau privirea și sufletul de fiecare dată, amintindu-mi de faimoasa căsuță de turtă dulce din la fel de celebrul basm „Hansel și Gretel”. Este vorba despre două case tencuite din lut și văruite în culori vii, aflate chiar lângă drum. Marţi, am oprit caruselul timpului tocmai pentru a le imortaliza și a vi le prezenta și dumneavoastră. Una este mai încăpătoare, însă cealaltă are exact o singură cameră. Chiar dacă sunt sărăcăcioase, am remarcat curățenia ce domnește pe lângă ele, buruienile fiind curățate complet de la... citeste mai mult

acum 41 min. in Locale, Vizualizari: 27 , Sursa: Mesagerul in