Case si curti inundate atat in judet cat si in municipiu din cauza ploilor

Localitatile Perisoru,Magureni Scortaru Vechi si Liscoteanca au ramas fara curent in urma ploilor abundente iar in localitatea Lanurile sunt doua locuinte in care a intrat apa.

In municipiul Braila avem apa intrata intr-o locuinta pe str. Garoafelor.

In Lanurile intervine SVSU Viziru iar in municipiu un echipaj ISU.

Ploile abundente au adus cantitati semnificative de apa care au condus la inundarea partiala a unor case si curti.

comentariu

citeste mai mult

acum 47 min. in Locale, Vizualizari: 21 , Sursa: Info Braila in