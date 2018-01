Primele momente ale noului an vor rămâne de neuitat pentru mai multe cupluri care s-au căsătorit în noaptea dintre ani la Poarta Sărutului, una dintre operele monumentale ale lui Brâncuşi din Târgu Jiu. Este deja o tradiție în Gorj. Din 2002 și până acum, peste 240 de cupluri s-au căsătorit în noaptea dintre ani la Poarta Sărutului.

Căsătorii sub Poarta Sărutului, la început de an EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Tinerii care au spus DA sub Poarta Sărutului în primele minute din 2018 au venit din mai multe zone ale țării. Cred că un astfel de eveniment le va aduce mai mult noroc.

Mirii au fost însoțiți de mulți prieteni, alături de care au petrecut până în zori.

