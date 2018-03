Principele Radu, vizita in Emiratele Arabe Unite Alteta Sa Regala Principele Radu a reprezentat pe Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romane, intr-o vizita in Emiratele Arabe Unite, in zilele de 26-28 februarie 2018. A fost prima vizita...

9am, 1 Martie 2018