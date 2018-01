Casa Regala: In 20 de ani de prezenta in Romania, Familia Regala a facut 315 vizite oficiale externe. Toate vizitele au fost platite din fondurile personale ale Regelui Mihai l Familia Regala isi prezinta marti activitatea publica pe 2017 si bilantul celor 20 de ani de prezenta in Romania care include 315 vizite oficiale externe si 105 intalniri cu sefi de stat

Precizarea referitoare la finantarea vizitelor si a evenimentelor de la resedintele regale este facuta in contextul unei enumerari a...

azi, 00:19 in Social, Vizualizari: 26 , Sursa: 9am in