Un grup de protestatari, printre care se afla și Malin Bot, s-a strans joi in fata casei lui Niculae Badalau, ministrul Economiei, unde au atarnat un pisoar de gardul proprietatii, scrie România TV.

La fata locului au venit poliţişti, jandarmi, dar si localnici.

Protestatarii au legat de gardul lui Badalau un obiect cu aspect de pisoar, pe care erau scrise mai multe mesaje, potrivit Aktual24.ro.

Protestatarii au dorit sa sanctioneze modul in care Badalau s-a comportat fata de romanii din Diaspora, cand a dansat la o petrecere in care manelistii cantau „Ne pișăm pe Diaspora”.

Sursa foto: Facebook Niculae Bădălău

