Casa Armatei, pregãtitã pentru o nouã licitatie

În perioada imediat urmãtoare, Consiliul Judetean (CJ) Vaslui va lansa pe SEAP proiectul ìReparatii capitale si refunctionalizarea Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Judetean Multifunctionalî. Anul trecut, lucrãrile la acest obiectiv de investitii s-au blocat din cauza intrãrii in insolventã a constructorului. Ulterior, a fost refãcut proiectul, s-a refãcut expertiza, pentru a nu fi probleme cu ISU, si urmeazã sã fie adoptatã o hotãrare a CJ Vaslui in vedere declansãrii procedurii de licitatie publicã. În acest moment, lucrãrile sunt executate in procent de 45%. ‘Vom continua proiectul de unde a fost lãsat de constructor, dupã ce l-am refãcut din temelii.... citeste mai mult