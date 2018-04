Justin Mzinich a fost preşedinele Muzinich & Co, o companie internaţională de investiţii.

Acesta a urmat cursurile universităţii Columbia Business School, s-a arătat în comunicatul Casei Albe.

The New York Times a relatat că postul de adjunct nu a fost ocupat încă de când Steven Mnuchin a devenit secretar al Trezoreriei Statelor Unite.

"Domnul Muzinich, care şi-a petrecut majoritatea carierei pe Wall Street, va fi o voce mult mai moderată, cu idei economice tradiţionale conservatoare", a relatat şi publicaţia The Times.

La 15 martie, Donald Trump l-a numit pe Larry Kudlow, un fost... citeste mai mult

