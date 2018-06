Fundaşul lateral dreapta Dani Carvajal a declarat că este încrezător în calităţile de antrenor ale lui Fernando Hierro, chiar dacă până acum campioana mondială din 2010 nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor.

Hierro, care l-a înlocuit pe selecţionerul Julen Lopetegui cu două zile înainte de primul meci cu Portugalia, nu are capacitatea de a antrena la acest nivel, a declarat Bernd Schuster, ex-tehnician la Real Madrid, după ce Spania a ocupat in extremis primul loc în grupa B, după remize cu Maroc (2-2) şi Portugalia (3-3) şi o victorie cu Iran (1-0). „Prima problemă a Spaniei este că Hierro nu este un antrenor, nu are experienţă pentru acest... citeste mai mult

