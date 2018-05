Un grav accident de circulatie a avut loc miercuri seara, pe DN1C in localitatea Ileanda( judeţul Sălaj). O femeie in varsta de 78 de ani a fost spulberata de o masina inmatriculata in judetul Satu Mare, in timp ce traversa strada prin loc...

Gazeta de Nord-Vest, 3 Martie 2016