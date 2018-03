Librăria din Bucureşti concurează la categoria The Bookstore Of The Year Award alături de alte două case ale cărţii: Timbooktoo din Gambia şi The Uppsala English Bookshop din Suedia.

Câştigătorul va fi anunţat în cadrul unei ceremonii speciale care va avea loc pe 10 aprilie, în seara de deschidere a Târgului.

London Book Fair este o piaţă globală pentru negocieri, precum şi pentru vânzare şi distribuţie de conţinut tipărit, audio, TV, video şi digital. Anul acesta, Târgul va avea loc în aprilie, la Olympia, în vestul Londrei, şi va acoperi toate aspectele industriei editoriale.

Cărtureşti Carusel s-a deschis în 2015, pe strada Lipscani,... citeste mai mult

