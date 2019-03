Fostul fotbalist Sorin Cârţu (63 de ani) a declarat, în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial în funcţia de preşedinte al clubului Universitatea Craiova, că îşi doreşte să câştige titlul şi în noua postură, după ce l-a cucerit ca jucător şi antrenor cu gruparea alb-albastră.

„Nu am avut o funcţie în familia Universităţii în ultima perioadă, dar am aparţinut tot timpul acestui club. Alb-albastru sunt în suflet, chiar dacă am fost şi pe la alte echipe. Culorile astea au intrat în sângele meu şi când mi s-a propus să vin nu a durat mult să mă decid. Îmi doresc să iau titlul şi ca preşedinte. Nu ştiu dacă mai e cineva... citeste mai mult

