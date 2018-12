Cartofii sunt legumele care s-au scumpit cel mai mult în acest an, creşterea preţului în noiembrie 2018 faţă de decembrie 2017 fiind de 32,07%, în timp ce la mărfuri nealimentare cel mai semnificative creşteri de preţ au fost consemnate la servicii poştale (plus 21,54%), potrivit datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Scumpiri importante s-au mai înregistrat la legume şi conserve de legume (plus 17,29%) şi gaze naturale (plus 16,61%).

