Pe 28 iunie 2012, Organizatia Natiunilor Unite a stabilit ca in fiecare an, in data de 20 martie, sa se sarbatoreasca Ziua Mondiala a Fericirii. In acest ton festiv, Fundatia Levantis, producatorul comediei "Boeing Boeing", va invita joi 20...

Jurnalul National, 20 Martie 2014