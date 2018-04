Conducerea Primăriei Valu lui Traian are în vedere extinderea reţelei de apă pentru cinci cartiere din comună. Proiectul are o valoare de 2.564.280 de lei, iar zonele care fac obiectul acestei investiţii sunt Lotizarea Creţoiu, Pădurii, Zona C,...

Cuget Liber, 15 Ianuarie 2013