Afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul. Cam aşa se văd lucrurile la malul mării. Am trecut prin staţiunea Mamaia şi am văzut ceea ce discutam la o cafea cu nişte prieteni. Mamaia se transformă într-un cartier, iar acest cartier nu are nicio logică.



Da, construcţie lângă construcţie, doar şantiere de la zona Butoaie până la intrare în Năvodari. Ba vezi un bloc de 10 etaje, ba o casă micuţă, iar alături, o vilă cu două etaje, apoi o clădire albă, una verde, una multicoloră. Arhitectural vorbind, nu vedem nicio logică, niciun întreg.



Dacă mergem în staţiunile de la malul mărilor din alte ţări, am putea spune că recunoaştem după arhitectură ţara. Grecia, de exemplu, are... citeste mai mult